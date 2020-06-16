Кабмін пропонує заборонити імпорт електроенергії з Білорусі та Росії

Повну заборону пропонують встановити до 31 грудня 2021 року
Кабінет міністрів пропонує Верховній раді заборонити імпорт електроенергії з Білорусі та Росії. Заборону хочуть встановити до 31 грудня 2021 року.
Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.
Уряд вніс до Ради відповідний проект закону №3657 15 червня.
Кабмін пропонує до 31 грудня 2021 року повністю заборонити імпорт з Росії і Білорусі електроенергії за двосторонніми договорами на ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, а також балансуючий.
Після цієї дати весь обсяг е/е, імпортованої з держав, які не є членами Енергоспівтовариства, стане доступний для продажу виключно на ринку "на добу вперед" і на балансуючому.
Зараз же обмеження щодо імпортної електроенергії діють відносно РФ, чий ресурс доступний для реалізації тільки на ринку "на добу вперед". При цьому імпорт е/е з Білорусі на цей час можливий за двосторонніми договорами, на ринок "на добу вперед" і внутрішньодобовий ринок.
У законі передбачено, що ДП "Гарантований покупець" може продавати "зелену" електроенергію на аукціонах за двосторонніми договорами.
Нагадаємо, у квітні Україна вирішила обмежити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі на період карантину та протягом 30 днів після його скасування.
Як писало РБК-Україна, Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, заборонила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, які не є учасниками Енергетичного Співтовариства.
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Автор: Юлия Струк