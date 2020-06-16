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Кабмін пропонує заборонити імпорт електроенергії з Білорусі та Росії

Новини » Енергетика     16.06.2020 - 16:31
Кабмін пропонує заборонити імпорт електроенергії з Білорусі та Росії
Фото: електроенергія (pixabay)

Повну заборону пропонують встановити до 31 грудня 2021 року

Кабінет міністрів пропонує Верховній раді заборонити імпорт електроенергії з Білорусі та Росії. Заборону хочуть встановити до 31 грудня 2021 року.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Уряд вніс до Ради відповідний проект закону №3657 15 червня.

Кабмін пропонує до 31 грудня 2021 року повністю заборонити імпорт з Росії і Білорусі електроенергії за двосторонніми договорами на ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, а також балансуючий.

Після цієї дати весь обсяг е/е, імпортованої з держав, які не є членами Енергоспівтовариства, стане доступний для продажу виключно на ринку "на добу вперед" і на балансуючому.

Зараз же обмеження щодо імпортної електроенергії діють відносно РФ, чий ресурс доступний для реалізації тільки на ринку "на добу вперед". При цьому імпорт е/е з Білорусі на цей час можливий за двосторонніми договорами, на ринок "на добу вперед" і внутрішньодобовий ринок.

У законі передбачено, що ДП "Гарантований покупець" може продавати "зелену" електроенергію на аукціонах за двосторонніми договорами.

Нагадаємо, у квітні Україна вирішила обмежити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі на період карантину та протягом 30 днів після його скасування.

Як писало РБК-Україна, Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, заборонила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, які не є учасниками Енергетичного Співтовариства.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниРосійська ФедераціяБілорусь
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