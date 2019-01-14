Кабмин предлагает ВР утвердить программу противодействия туберкулезу

Иллюстративное фото (УНИАН)

Сейчас текст закона отсутствует на сайте Рады

Кабинет министров предлагает Верховной раде Украины утвердить Общегосударственную целевую социальную программу противодействия заболеванию туберкулезом на 2018-2021 годы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте парламента.

Так, соответствующий законопроект №9467 был зарегистрирован в Раде сегодня, 14 января 2019 года.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Отметим, что сейчас сам текст проекта закона на сайте парламента отсутствует.

Как писало РБК-Украина в начале декабря 2018 года, в Киеве за 9 месяцев заболеваемость туберкулезом снизилась на 12,6%. Отмечалось, что в целом показатель заболеваемости на 100 тысяч населения столицы составлял 33,4, что ниже на 35,3% общего показателя по Украине.

Напомним, в мае прошлого года спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в зоне проведения ООС возможна экологическая катастрофа и эпидемия туберкулеза.

Добавим, в октябре 2018 года сообщалось, что ученые разработали принципиально новый антибиотик против туберкулеза.