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Кабмін пропонує ВР затвердити програму протидії туберкульозу

Новини » Політика    14.01.2019 - 11:52
Кабмін пропонує ВР затвердити програму протидії туберкульозу
Ілюстративне фото (УНІАН)

Наразі текст закону відсутній на сайті Ради

Кабінет міністрів пропонує Верховній раді України затвердити Загальнодержавну цільову соціальну програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2018-2021 роки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті парламенту.

Так, відповідний законопроект №9467 був зареєстрований у Раді сьогодні, 14 січня 2019 року.

Останній етап проходження документу - передано на розгляд керівництву.

Зазначимо, що наразі сам текст проекту закону на сайті парламенту відсутній.

Як писало РБК-Україна на початку грудня 2018 року, у Києві за 9 місяців захворюваність на туберкульоз знизилася на 12,6%. Зазначалося, що в цілому показник захворюваності на 100 тисяч населення столиці становив 33,4, що нижче на 35,3% загального показника по Україні.

Нагадаємо, у травні минулого року спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що у зоні проведення ООС можлива екологічна катастрофа і епідемія туберкульозу.

Додамо, у жовтні 2018 року повідомлялося, що вчені розробили принципово новий антибіотик проти туберкульозу.

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