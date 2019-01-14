Кабмін пропонує ВР затвердити програму протидії туберкульозу

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Наразі текст закону відсутній на сайті Ради

Кабінет міністрів пропонує Верховній раді України затвердити Загальнодержавну цільову соціальну програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2018-2021 роки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті парламенту.

Так, відповідний законопроект №9467 був зареєстрований у Раді сьогодні, 14 січня 2019 року.

Останній етап проходження документу - передано на розгляд керівництву.

Зазначимо, що наразі сам текст проекту закону на сайті парламенту відсутній.

Як писало РБК-Україна на початку грудня 2018 року, у Києві за 9 місяців захворюваність на туберкульоз знизилася на 12,6%. Зазначалося, що в цілому показник захворюваності на 100 тисяч населення столиці становив 33,4, що нижче на 35,3% загального показника по Україні.

Нагадаємо, у травні минулого року спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що у зоні проведення ООС можлива екологічна катастрофа і епідемія туберкульозу.

Додамо, у жовтні 2018 року повідомлялося, що вчені розробили принципово новий антибіотик проти туберкульозу.