Вспышка туберкулеза на Донбассе вызывает особую тревогу, - Волкер

В зону военных действий трудно доставить лекарства

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) возможна экологическая катастрофа и эпидемия туберкулеза. Об этом заявил Курт Волкер, специальный посланник Государственного департамента США по вопросам Украины, сообщает Крым Реалии.

Также, по словам спецпредставителя, промышленность разрушена, одни шахты залиты водой, а некоторые шахты используются для захоронения радиоактивных отходов.

"Это (радиоактивное заражение - ред.) может попасть в подземные воды и вызвать экологическое бедствие. Есть также физические опасности для населения, и мы часто слышим о подрыве людей на минах... Ну, и в людей стреляют. То есть, это очень активный конфликт, горячая война", - добавил он.

Также по его словам, особую тревогу вызывает вспышка туберкулеза - с его опасным штаммом - при тех условиях, что трудно доставить антибиотики.

Спецпосланник обратил внимание, что на территории, охваченной конфликтом, проживает преимущественно русскоязычное население и Россия, которая якобы заботится о русскоязычных, должна понимать, чему их подвергает своими действиями - или бездействием - в плане урегулирования конфликта.

Напомним, Волкер постоянно во время визитов в Украину, и во время переговоров, и в интервью подчеркивает не только необходимость дипломатических отношений для урегулирования конфликта или ситуации вдоль линии разграничения, но и гуманитарные страдания гражданских.

Как сообщалось ранее, Волкер заявлял, что ответственность за продолжение конфликта на Донбассе лежит на России, также как ключи к завершению конфликта.