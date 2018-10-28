Ученые разработали принципиально новый антибиотик против туберкулеза

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Исследователи сообщают, что нашли "слабое место" бактерии

Ученый Альфредо Анхелес-Боза, его аспирант Дабен Либардо и их коллеги из Индийского института науки, Института Макса Планка и Массачусетского технологического института решили сделать антибиотик, который мог бы пробиться в клетки и поразить бактерии туберкулеза. Им удалось найти действующее лекарство, говорится в журнале ACS Infectious Diseases, где опубликован отчет по исследованию.

Туберкулез является главной причиной смерти от инфекционных заболеваний во всем мире. В настоящее время им инфицировано около 25% людей на планете. Большинство из них об этом даже не знает — их бактерии ведут себя смирно, не нанося своему носителю заметного вреда. Но, в одном случае из десяти инфекция начинает развиваться, что может привести к любому исходу, вплоть до смертельного.

Вызывающие заболевание бактерии Mycobacterium tuberculosis скрываются от антибиотиков внутри устойчивых к ним клеток и уязвимы для медикаментов в короткий период времени, когда, выйдя из одной клетки, подыскивают и атакуют следующую. В результате инфицированные люди должны принимать лекарства долго — пока заражение не будет ликвидировано полностью.

Человеческие клетки, инфицированные Mycobacteria, используют медь для борьбы с бактериями, но они делают это попроще. Они улавливают бактерии, а затем вводят туда ионы меди +1. Этим воспользовались ученые. Но Mycobacteria не так проста и может преодолеть эту атаку. Бактерия абсорбирует один электрон у меди, после чего заряд иона становится +2 и он становится неопасен для бактерий. Если вокруг них сосредотачивается достаточно большое количество таких ионов, более опасная для микроорганизмов медь просто не может "протолкнуться" к цели атаки.

По словам ученых, новый антибиотик химически агрессивен и представляет серьезную угрозу для микроорганизмов.

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Видео: (video.rbc.ua)