В Киеве заболеваемость туберкулезом снизилась на 12,6%

Иллюстративное фото (УНИАН)

Общий показатель заболеваемости в столице на 35,3% ниже показателя в Украине

В Киеве за 9 месяцев текущего года заболеваемость туберкулезом снизилась на 12,6%. Также сократилась смертность от туберкулеза, информирует РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В частности, как отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, смертность от туберкулеза снизилась на 13,3%. В целом показатель заболеваемости на 100 тысяч населения столицы составляет 33,4, что ниже на 35,3% общего показателя по Украине.

Поворозник отметил, что сейчас в Киеве для пациентов с незаразными формами туберкулеза предоставляют преимущественно амбулаторное лечение.

"Для этого в 116 амбулаториях центров первичной медико-санитарной помощи функционируют пункты оказания ДОТ-услуг, где проводится лечение под контролем медицинского работника. Это позволяет пациентам получать лечение максимально приближено к фактическому месту проживания или работе", - сказал он.

Первый заместитель председателя КГГА добавил, что эффективность амбулаторного лечения больных туберкулезом в столице выросла на 30% за последние четыре года. В частности, за 2014 год этот показатель составил 58%, а сегодня только за 9 месяцев 2018 года показатель эффективности составляет 90%.

Чиновник отдельно напомнил, что в Киеве больные туберкулезом, которые лечатся амбулаторно, каждый месяц получают социальную помощь в виде продуктовых наборов.

Напомним, международная гуманитарная организация "Врачи без границ" доставила в оккупированный Донецк противотуберкулезные препараты.