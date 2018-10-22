Кабмин предлагает ВР направить 22 млн гривен на лечение онкозаболеваний

Фото: Кабмин (РБК-Украина)

При этом предлагается уменьшить расходы бюджета-2018 на реконструкцию и расширение Национального института рака

Кабинет министров предлагает Верховной раде Украины принять законопроект №9197 "О внесении изменений в приложение №3 к закону "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" по реализации государственных инвестиционных проектов", которым предлагается направить на улучшение качества лучевой терапии при лечении онкологических заболеваний в Национальном институте рака 22 304, 4 тыс. гривен. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте Рады.

Соответствующий проект был зарегистрирован в ВР 16 октября.

Так, проектом предлагается внести изменения в приложение №3 к закону о госбюджете-2018, увеличив расходы общего фонда по бюджетным программам "Улучшение качества лучевой терапии при лечении онкологических заболеваний в Национальном институте рака" на 22304, 4 тыс. грн, "Введение медицинской информационной системы в Национальном институте рака "на 15199, 0 тыс. грн, "Создание современной клинической базы для хирургического лечения глазной патологии (недостроенного лечебного корпуса по адресу г. Одесса, Французский бул., 49/51)" на 74000 тыс. грн.

При этом предлагается уменьшить расходы общего фонда по бюджетной программе "Реконструкция и расширение национального института рака по ул. Ломоносова 33/43, в Голосеевском р-не г. Киев" на сумму 111503,4 тыс. грн.

Напомним, в Украине за последние 20 лет заболеваемость раком молочной железы выросла в почти 3 раза.

Как писало РБК-Украина ранее, директор Национального института рака Елена Колесник заявила, что в ближайшие годы как в Украине, так и в мире будет отмечаться рост заболеваемости злокачественными новообразованиями.

Добавим, в Украине в 2017 году заболевания раком были зарегистрированы у 135,5 тыс. человек.