Кабмін пропонує ВР направити 22 млн гривень на лікування онкозахворювань

Фото: Кабмін (РБК-Україна)

При цьому пропонується зменшити видатки бюджету-2018 на реконструкцію і розширення Національного інституту раку

Кабінет міністрів пропонує Верховній раді України прийняти законопроект №9197 "Про внесення змін до додатка №3 до закону "Про Державний бюджет України на 2018 рік" щодо реалізації державних інвестиційних проектів", яким пропонується направити на покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань у Національному інституті раку 22304, 4 тис. гривень. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті Ради.

Відповідний проект був зареєстрований у ВР 16 жовтня.

Так, проектом пропонується внести зміни до додатка №3 до закону про держбюджет-2018, збільшивши видатки загального фонду за бюджетними програмами "Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку" на 22304, 4 тис. грн, "Запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку" на 15199, 0 тис. грн, "Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французький бул., 49/51)" на 74000 тис. грн.

При цьому пропонується зменшити видатки загального фонду за бюджетною програмою "Реконструкція і розширення національного інституту раку по вул. Ломоносова 33/43, в Голосіївському р-ні м. Києві" на суму 111503,4 тис. грн.

Нагадаємо, в Україні за останні 20 років захворюваність на рак молочної залози зросла в майже три рази.

Як писало РБК-Україна раніше, директор Національного інституту раку Олена Колесник заявила, що в найближчі роки як в Україні, так і в світі буде відзначатися зростання захворюваності на злоякісні новоутворення.

Додамо, в Україні в 2017 році захворювання раком були зареєстровані у 135,5 тис. осіб.