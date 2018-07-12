В Украине в 2017 году онкозаболевания диагностировали у 135, 5 тыс. человек

В том числе в 2017 году был впервые диагностирован рак у 924 детей

В Украине в 2017 году заболевание раком было зарегистрировано у 135,5 тыс. человек. Об этом свидетельствует статистика Министерства здравоохранения Украины, говорится в материале РБК-Украина "Ценою в жизнь: почему Украина не может эффективно бороться с онкологическими заболеваниями".

Так, согласно официальным данным Министерства здравоохранения, в 2017 году в Украине был зарегистрирован у 135,5 тыс. человек, что немногим больше, чем годом ранее (134,3 тыс. человек).

В том числе в 2017 году был впервые диагностирован рак у 924 детей (в 2016 году - у 947 детей). Всего в 2017 году на диспансерном наблюдении находились более одного миллиона пациентов со злокачественными новообразованиями. В 2016 году их было немного меньше - более 985 тыс. человек.

"Ежемесячно от онкозаболеваний умирает более 7,5 тысяч человек, а это приблизительно 250 человек в день. Ежегодно регистрируется более 140 тысяч новых случаев, а по прогнозу Национального института рака, количество тех, кто впервые заболел, к 2020 году может достигнуть 200 тысяч человек в год", - говорит директор "Украинской биржи благотворительности" (онлайн-ресурс по поиску благотворительной помощи для пациентов) Ирина Гуцал.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав отправил ряд препаратов регионы по программе государственных закупок "Взрослая онкология".

Так, по данным Минздрава, государственный бюджет, выделенный на закупку лекарств на национальном уровне, позволяет покрывать в среднем 45% от всего объема потребности.