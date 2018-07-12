В Институте рака рассказали о причинах роста заболеваемости в Украине и в мире

Одной из причин высокой смертности от рака является поздняя диагностика

В ближайшие годы как в Украине, так и в мире будет отмечаться рост заболеваемости злокачественными новообразованиями. Об этом заявила директор Национального института рака Елена Колесник, говорится в материале РБК-Украина "Ценою в жизнь: почему Украина не может эффективно бороться с онкологическими заболеваниями".

Так, по ее словам, на рост заболеваемости раком влияют разные факторы.

"Ухудшающаяся экология, вредные привычки, отсутствие активного образа жизни, неправильное питание", - говорит Колесник.

Она также отмечает, что одной из причин высокой смертности от рака является поздняя диагностика онкологических заболеваний.

"Многие пациенты приходят к врачам уже с запущенными форами онкологии. Чтобы не допустить таких проблем, в первую очередь необходимо заниматься профилактикой заболеваний. Кроме того, в группах риска целесообразно пациентам проводить скрининговые программы с выявлением и лечением предраковых заболеваний, а также осуществлять раннюю диагностику на уровне первичной лечебной сети", - пояснила директор Института рака.

По ее словам, предупредить онкологические заболевания не так уж сложно.

"Нужно избавляться от курения. Риск заболеть раком легких возрастает в десять раз у хронических курильщиков. К тому же, женщины, стремясь быть привлекательными, стараются летом много загорать. А инсоляция (облучение солнечными лучами, - ред.) приводит к повышению риска заболеть раком кожи и меланомой. Кстати, риск заболеть раком кожи у женщин, намного выше, чем у мужчин", - пояснилаКолесник.

Также в Институте рака рассказали, что папиллома-вирус вызывает рак шейки матки у молодых женщин. Не допустить это может вакцинация девочек в возрасте 8-12 лет. Соответствующая вакцина используется активно как за рубежом, так и в Украине.

"В то же время самый распространенный в Украине вид рака у женщин - рак молочной железы - можно диагносцировать на ранних стадиях, если проводить обычные осмотры, а женщина после 50 лет (группа риска) - раз в год показана маммографию или УЗИ. Мужчины после 45 лет могут сдавать анализы на маркер рака простаты. Рост заболеваемости этой патологией за последние годы возрастает", - добавила Колесник.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине в 2017 году заболевание раком было зарегистрировано у 135,5 тыс. человек.

Также сообщалось, что Минздрав отправил ряд препаратов регионы по программе государственных закупок "Взрослая онкология".

Так, по данным Минздрава, государственный бюджет, выделенный на закупку лекарств на национальном уровне, позволяет покрывать в среднем 45% от всего объема потребности.