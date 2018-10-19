В Украине за 20 лет заболеваемость раком молочной железы выросла в почти в 3 раза

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Сегодня в Украине эта болезнь занимает первое место в структуре онкозаболеваний и смертности от рака у женщин

В Украине за последние 20 лет заболеваемость раком молочной железы выросла в почти в 3 раза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной рады.

Указано, что сегодня в Украине эта болезнь занимает первое место в структуре онкозаболеваний и смертности от рака у женщин.

Фото: статистика по заболеванию

"Уровень заболеваемости раком молочной железы имеет тенденцию к постоянному росту во всех странах-членах Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ). Украина - не исключение, и за последние 20 лет количество случаев заболевания РМЖ выросло в 2,8 раза. за два десятилетия количество случаев рака молочной железы выросла в три раза, это наиболее распространенная онкологическая болезнь у женщин", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что ежегодно около 20% новых случаев РМЖ регистрируются на поздних стадиях из-за несвоевременного обращения женщин к специалистам. Вместе с тем, как показывает европейский опыт, обнаруженный на ранних стадиях рак молочной железы у 90% является излечимым.

Напомним, директор Национального института рака Елена Колесник заявила, что в ближайшие годы как в Украине, так и в мире будет отмечаться рост заболеваемости злокачественными новообразованиями.

Как писало РБК-Украина ранее, в Украине в 2017 году заболевания раком были зарегистрированы у 135,5 тыс. человек.