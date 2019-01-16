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Кабмин предлагает Раде внести изменения в госбюджет-2019

Новости » Политика    16.01.2019 - 18:00
Кабмин предлагает Раде внести изменения в госбюджет-2019
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас на сайте парламента отсутствует текст закона

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде принять законопроект №9476 "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2019 год". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте парламента.

Так, соответствующий проект был зарегистрирован в ВР в среду, 16 января.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Отметим, сейчас сам текст закона отсутствует на сайте парламента.

Напомним, Кабинет министров Украины предлагает внести первые изменения в закон о государственном бюджете на 2019 год. Так, необходимость в изменениях возникла в связи с отменой первых выборов в 45 территориальных общинах и дополнительных выборов местных депутатов из-за введения военного положения в ряде областей. В Министерстве финансов пояснили, что без этих изменений не будет возможности профинансировать те районы, в которые входят эти объединенные территориальные общины, и они останутся без средств на образование и медицину.

Как писало РБК-Украина ранее, члены комитета по вопросам здравоохранения анонсировали, что во вторник, 15 января, планируют обратиться к председателю ВР Андрею Парубию с требованием провести расследование по фактам нарушения регламента при подготовке закона о государственном бюджете на 2019 год ко второму чтению.

Добавим, в начале декабря прошлого года президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №9000 о государственном бюджете на 2019 год.

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Темы: Бюджет-2019
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