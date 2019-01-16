Кабмин подготовил первые изменения в госбюджет-2019

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Изменения предлагаются для финансирования ОТО, в которых не прошли выборы

Кабинет министров Украины предлагает внести первые изменения в закон о государственном бюджете на 2019 год. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Сообщается, что необходимость в изменениях возникла в связи с отменой первых выборов в 45 территориальных общинах и дополнительных выборов местных депутатов из-за введения военного положения в ряде областей. Как отмечают в Минфине, без этих изменений не будет возможности профинансировать те районы, в которые входят эти объединенные территориальные общины, и они останутся без средств на образование и медицину.

"В государственном бюджете на 2019 межбюджетные трансферы были предусмотрены именно для этих ОТО, а не для районных бюджетов, как это было раньше. Но выборы там не состоялись, поэтому без принятия предложенных изменений непрерывное финансирование этих районов в 2019 году будет невозможным", - отметил министр финансов Оксана Маркарова.

Данный законопроект уточняет объемы межбюджетных трансфертов по районным бюджетам, где состоялись выборы в общинах; по городским общинам, где состоялись дополнительные выборы, и по 8 городским бюджетам, где произошло присоединение, которое не было учтено в законе о госбюджете-2019.

Фото: законопроект об изменениях в бюджет

Напомним, ранее сообщалось, что в госбюджете впервые предусмотрели базовое финансирование науки в вузах.

Ранее в Минфине также сообщили, что растаможка "евроблях" пополнила бюджет на более 1,5 млрд гривен.