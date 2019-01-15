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Комитет ВР попросит Парубия расследовать нарушения при принятии бюджета-2019

Новости » Политика    15.01.2019 - 11:36
Комитет ВР попросит Парубия расследовать нарушения при принятии бюджета-2019
Фото: глава парламента Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Также во время заседания комитета рассмотрят вопрос закупки лекарств международными организациями

Члены комитета по вопросам здравоохранения во вторник, 15 января, планируют обратиться к председателю Верховной рады Андрею Парубию с требованием провести расследование по фактам нарушения регламента в ходе подготовки закона о государственном бюджете на 2019 год ко второму чтению. Об этом говорится в повестке дня комитета 15 января, сообщает РБК-Украина.

Так, комитет настаивает на проведении служебного расследования.

"Будут рассматриваться вопросы: об обращении к председателю Верховной рады Украины о необходимости проведения служебного расследования по факту нарушения регламента Верховной рады Украины в ходе подготовки ко второму чтению проекта закона "О государственном бюджете Украины на 2019 год", - говорится в сообщении.

Также во время заседания комитета будут рассматриваться вопросы закупки лекарств международными организациями.

"Вопрос о состоянии обеспечения своевременного доступа пациентов к жизненно необходимым лекарственным средствам и медицинским изделиям, закупаемым Минздравом Украины с привлечением специализированных международных организаций в 2016-2018 годах", - указано в повестке дня.

Напомним, в начале декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №9000 о государственном бюджете на 2019 год.

В первом чтении нардепы одобрили проект бюджета-2019 в октябре 2018 года.

Как писало РБК-Украина ранее, Порошенко отмечал, что может не подписать бюджет-2019, если в главной смете страны не смогут обеспечить субсидиями тех, кто в них реально нуждается.

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