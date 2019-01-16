Кабмін пропонує Раді внести зміни до держбюджету-2019

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі на сайті парламенту відсутній текст закону

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді прийняти законопроект №9476 "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2019 рік". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті парламенту.

Так, відповідний проект був зареєстрований у ВР у середу, 16 січня.

Останній етап проходження документу - переданий на розгляд керівництву.

Зазначимо, що наразі сам текст закону відсутній на сайті парламенту.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України пропонує внести перші зміни в закон про державний бюджет на 2019 рік. Так, необхідність у змінах виникла у зв'язку зі скасуванням перших виборів у 45 територіальних громадах та додаткових виборів місцевих депутатів через введення воєнного стану у ряді областей. У Міністерстві фінансів пояснили, що без цих змін не буде можливості профінансувати ті райони, в які входять ці об'єднані територіальні громади, і вони залишаться без засобів на освіту і медицину.

Як писало РБК-Україна раніше, члени комітету з питань охорони здоров'я анонсували, що у вівторок, 15 січня, планують звернутися до голови ВР Андрія Парубія з вимогою провести розслідування за фактами порушення регламенту під час підготовки закону про державний бюджет на 2019 рік до другого читання.

Додамо, на початку грудня минулого року президент України Петро Порошенко підписав законопроект №9000 про державний бюджет на 2019 рік.