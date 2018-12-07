Порошенко подписал бюджет-2019

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

После этого закон будет опубликован в издании "Голос Украины"

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №9000 о государственном бюджете на 2019 год. Об этом Порошенко сказал во время Украинского женского конгресса, сообщает РБК-Украина.

Бюджетные показатели

В частности, в документе доходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 026,1 млрд гривен, в том числе доходы общего фонда - 928,5 млрд гривен и доходы специального фонда - 97,6 млрд гривен. Расходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 112,1 млрд гривен, в том числе расходы общего фонда - 1 005,7 млрд гривен и расходы специального фонда - 106,3 млрд гривен.

Дефицит госбюджета запланирован на уровне 89,9 млрд гривен. Макропрогноз в проекте госбюджета ко второму чтению изменен не был.

Расходы на оборону и безопасность

В целом на оборону и безопасность в 2019 году заложено почти 212 млрд гривен. Из этой суммы почти 112 млрд гривен направляются на зарплаты военнослужащих и полицейских, на развитие вооружения и военной техники -30,2 млрд гривен, на жилье для военных - 1,8 млрд гривен.

Пенсии и субсидии

В приложении №3 проекта бюджета добавили отдельную строку для Пенсионного фонда, согласно которой на возмещение затрат ПАО "Укрпочта" за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи населению, выделяется 500 млн гривен.

Для выплаты пенсий в следующем году направят 167,5 млрд гривен. Вместе с тем, при доработке ко второму чтению учтены положения о направлении платежей за растаможку "евроблях" в ПФУ.

Также на субсидии в денежной форме в госбюджете-2019 предусмотрено 20 млрд гривен.

Кроме того, расходы на здравоохранение составят 95,7 млрд гривен, образование - почти 127 млрд гривен. Согласно документу, на развитие дорожной инфраструктуры заложено 55 млрд гривен.

Прожиточный минимум и зарплата

Законом установлен в 2019 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2019 года - 1853 гривны, с 1 июля - 1936 гривен, с 1 декабря - 2027 гривен.

Кроме того, в 2019 году предусмотрена такая минимальная заработная плата: в месячном размере - с 1 января 4173 гривны; в почасовом размере - с 1 января 25,13 гривны.

Также определено, что размер государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в 2019 году не может составлять более 75 процентов уровня обеспечения прожиточного минимума для семьи.

Напомним, ранее проект закона подписал глава Верховной рады Андрей Парубий.

Подчеркнем, парламент в шесть утра 23 ноября принял во втором чтении закон о бюджете на 2019 год. За проект закона проголосовали 240 нардепов. Отметим, что ко второму чтению доходы и расходы бюджета-2019 увеличили почти на 18 млрд гривен по сравнению с первым чтением.

Опубліковано Anastasia Svetlevskaya Четвер, 22 листопад 2018 р.

Фото: реакция Владимира Гройсмана на принятие бюджета-2019

Как писало РБК-Украина ранее, ВР 22 ноября также одобрила законопроект №9084 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины". После ряда провальных голосований за проект закона проголосовали 243 нардепа.

Кроме того, Рада ночью 23 ноября одобрила во втором чтении законопроект №9260 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов".

Подчеркнем, в первом чтении нардепы одобрили проект бюджета-2019 18 октября.

Добавим также, ранее Порошенко отмечал, что может не подписать бюджет-2019, если в бюджете-2019 не смогут обеспечить субсидиями тех, кто в них реально нуждается.

"Обеспечение субсидиями - мое главное требование к бюджету на 2019 год. И если его не учтут при подготовке государственного бюджета ко второму чтению, то сделаю то, чего еще никогда не делал - просто не подпишу бюджет", - заявлял глава государства.