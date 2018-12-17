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Кабмин предлагает Раде усилить контроль за въездом иностранцев в Украину

Новости » Политика    17.12.2018 - 10:26
Кабмин предлагает Раде усилить контроль за въездом иностранцев в Украину
Фото: Кабмин (РБК-Украина, Виталий Носач)

Сейчас текст документа отсутствует на сайте Рады

Кабинет министров предлагает Верховной раде Украины усилить контроль за въездом иностранцев в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте парламента.

Соответствующий законопроект №9402 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усилении контроля за въездом в Украину иностранцев и лиц без гражданства" был зарегистрирован в парламенте 13 декабря 2018 года.

Последний этап прохождения документа – передан на рассмотрение руководству.

Сейчас текст документа отсутствует на сайте Рады.

Напомним, в конце октября Кабмин одобрил законопроект о повышении штрафов за нарушение миграционного законодательства. В пояснительной записке к проекту отмечается, что на сегодня остаются низкими размеры штрафов в отношении граждан, которые пригласили в Украину иностранцев, но не обеспечили их регистрацию - от 340 до 680 гривен.

РБК-Украина также сообщало, что в Украине правоохранители открыли первое уголовное дело за незаконное пересечение границы.

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