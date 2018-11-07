Порошенко одобрил закон об уголовной ответственности за незаконный въезд в Украину

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Президент подписал законопроект №7017

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №7017 об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы в некоторых случаях. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте Верховной рады Украины.

Согласно документу, вводится уголовная ответственность за пересечение госграницы Украины с целью причинения вреда интересам государства или лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, или представителями подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора (России) в любой способ вне пунктов пропуска через госграницу Украины или в пунктах пропуска без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения.

Такое деяние будет наказываться лишением свободы на срок до трех лет.

При этом за повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц будет наступать ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет, а совершение таких действий с применением оружия грозит тюремным сроком от пяти до восьми лет.

Напомним, в октябре Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №7017 "О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за незаконное пересечение государственной границы", за документ проголосовали 243 депутата ВР.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале сентября нардепы поддержали за основу в первом чтении законопроект №7017 "О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за незаконное пересечение государственной границы", за документ проголосовал 241 депутат ВР.

Добавим, в августе первый заместитель главы Министерства внутренних дел Сергей Яровой отмечал, что в Украине обострилась проблема нелегальной миграции, а это может представлять угрозу госбезопасности Украины.