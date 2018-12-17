Кабмін пропонує Раді посилити контроль за в'їздом іноземців в Україну

Фото: Кабмін (РБК-Україна, Віталій Носач)

Наразі текст документу відсутній на сайті Ради

Кабінет міністрів пропонує Верховній раді України посилити контроль за в'їздом іноземців в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті парламенту.

Відповідний законопроект №9402 "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення контролю за в'їздом в Україну іноземців та осіб без громадянства" був зареєстрований у парламенті 13 грудня 2018 року.

Останній етап проходження документу - передано на розгляд керівництву.

Наразі текст документу відсутній на сайті Ради.

Нагадаємо, в кінці жовтня Кабмін схвалив законопроект про підвищення штрафів за порушення міграційного законодавства. У пояснювальній записці до проекту зазначається, що на сьогодні залишаються низькими розміри штрафів щодо громадян, які запросили в Україну іноземців, але не забезпечили їх реєстрацію - від 340 до 680 гривень.

РБК-Україна також повідомляло, що в Україні правоохоронці відкрили першу кримінальну справу за незаконний перетин кордону.

Підкреслимо, на початку листопада президент України Петро Порошенко підписав законопроект №7017 про кримінальну відповідальність за незаконне перетинання державного кордону в деяких випадках.