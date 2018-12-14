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В Украине открыли первое уголовное дело за незаконное пересечение границы

Новости » Общество    14.12.2018 - 15:20
В Украине открыли первое уголовное дело за незаконное пересечение границы
Фото: пограничники (УНИАН)

Пограничники задержали гражданина Молдовы, которому ранее запретили въезд в Украину сроком на 10 лет

В Украине правоохранители открыли первое уголовное дело за незаконное пересечение границы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Государственной пограничной службы Украины Петра Цигикала в Facebook.

Сообщается, что задержанный 11 декабря пограничниками Белгород-Днестровского отряда Южного регионального управления 32-летний гражданин Молдовы пытался попасть в Украину в обход пунктов пропуска. Ранее украинские пограничники запретили ему въезд в Украину сроком на 10 лет.

Следственный отдел Управления Службы безопасности в Одесской области начал досудебное расследование в уголовном производстве по ст.332-2 Уголовного кодекса Украины ("Незаконное пересечение государственной границы Украины"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Правонарушитель передан сотрудникам СБУ для проведения дальнейших следственных действий.

По его словам, в связи с наработкой следственной и судебной практики количество таких уголовных дел должно значительно увеличиться.

"Лед тронулся: есть первое уголовное производство по незаконному пересечению границы!... Это первое, но не последнее уголовное производство за незаконное пересечение границы. Уверен, что после наработки следственной и судебной практики количество таких уголовных производств значительно увеличится", - написал Цигикал.

В Украине открыли первое уголовное дело за незаконное пересечение границы

Напомним, Государственная пограничная служба направляет дополнительные резервы на границу с Румынией в связи с активизацией контрабанды.

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Новости Украины Государственная пограничная службаПетр Цигикал
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