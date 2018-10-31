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Кабмин предлагает повысить штрафы за нарушение миграционного законодательства

Новости » Политика    31.10.2018 - 15:51
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

В правительстве считают, что нынешние штрафы слишком низкие  

Кабинет министров Украины предлагает Верхвоной раде повысить штрафы за нарушение миграционного законодательства. Соответствующий законопроект есть в распоряжении РБК-Украина.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что на сегодня остаются низкими размеры штрафов в отношении граждан, которые пригласили в Украину иностранцев, но не обеспечили их регистрацию - от 340 до 680 гривен. В то же время нарушение предприятиями и учреждениям порядка трудоустройства и принятия на учебу иностранцев наказываются штрафами от 1700 до 3400 гривен.

В правительстве пришли к выводу, что при нынешней финансово-экономической ситуации размер штрафов в эквиваленте от 22 до 100 евро не является препятствием и не останавливает нарушителей. Таким образом, Кабмин предлагает повысить штрафы:

  • за нарушение пограничного режима - для граждан до 20-100 необлагаемых минимумов, для должностных лиц до 100-150. За повторные нарушения штрафы вырастают до 200 и 300 минимумов соответственно;
  • за проживание иностранца в Украине без разрешительных документов - от 100 до 300 минимумов; превышение разрешенного срока до 30 дней - от 100 до 200 минимумов; более 30 дней - от 200 до 300 минимумов.

 

Фото: законопроект

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине используется до 1,5 миллиона недействительных паспортов.

 

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Новости Украины Кабинет Министров Украиныштрафмиграционное законодательство
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