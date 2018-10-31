Кабмин предлагает повысить штрафы за нарушение миграционного законодательства

В правительстве считают, что нынешние штрафы слишком низкие
Кабинет министров Украины предлагает Верхвоной раде повысить штрафы за нарушение миграционного законодательства. Соответствующий законопроект есть в распоряжении РБК-Украина.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что на сегодня остаются низкими размеры штрафов в отношении граждан, которые пригласили в Украину иностранцев, но не обеспечили их регистрацию - от 340 до 680 гривен. В то же время нарушение предприятиями и учреждениям порядка трудоустройства и принятия на учебу иностранцев наказываются штрафами от 1700 до 3400 гривен.
В правительстве пришли к выводу, что при нынешней финансово-экономической ситуации размер штрафов в эквиваленте от 22 до 100 евро не является препятствием и не останавливает нарушителей. Таким образом, Кабмин предлагает повысить штрафы:
Фото: законопроект
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине используется до 1,5 миллиона недействительных паспортов.