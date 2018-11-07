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Кабмін доручив перевірити тарифи "Укрпошти" на доставку пенсій

Новини » Суспільство    07.11.2018 - 12:55
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Після аналізу тарифів Кабмін прийме рішення, яке дозволить продовжити доставку пенсій

Кабінет міністрів на засіданні 7 листопада доручив Державній аудиторської службі протягом 10 днів перевірити тарифи "Укрпошти" на доставку пенсій. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, Держаудитслужбі разом з Мінекономрозвитку, Мінфіном, Мінінфраструктури, Мінсоцполітики і Пенсійним фондом доручено проаналізувати розмір тарифів та їх складових на оплату послуг, пов'язаних із доставкою пенсій та грошової допомоги. Також за результатами аналізу доручено внести пропозиції для того, щоб "Укрпошта" продовжила надавати послуги з доставки пенсій населенню.

 

Фото: протокольне рішення

Нагадаємо, в жовтні генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що пошта з 1 січня 2019 року не буде доставляти пенсії. За його словами, кожне відділення щомісяця зазнає збитків майже в 3 тис. гривень в тому числі через доставку пенсій.

У відповідь на цю заяву прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував керівництву "Укрпошти" звільнитися в разі припинення доставки пенсій.

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