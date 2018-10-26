Гройсман предложил руководству "Укрпочты" уволиться в случае прекращение доставки пенсий

Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман пообещал не допустить прекращения "Укрпочтой" доставки пенсий

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал не допустить прекращения исполнения "Укрпочтой" доставки пенсий украинцам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

В частности, Гройсман предложил менеджменту "Укрпочты" уволиться в случае, если они не согласны с важностью этой социальной функции.

"Это недопустимо - не доносить пенсии пенсионерам. Я этого не допущу. Экономить пусть начинают с себя - своих заработных плат. Если менеджмент "Укрпочты" не понимает важности социальной функции компании, и это будет их неизменная позиция - я бы советовал им всем собраться, написать заявления и перейти на другую работу. Мы назначали менеджмент на конкурсной основе не для того, чтобы они брали в заложники всех, особенно пенсионеров", - заявил премьер.

Он напомнил, что недавно в "Укрпочту" был назначен независимый наблюдательный совет и Кабмин планирует обратиться к нему с просьбой дать оценку ситуации и повлиять на руководство компании.

По словам Гройсмана, если компании не хватает средств - можно подумать над развитием тех направлений деятельности, которые превратят "Укрпочту" в прибыльную компанию и позволят платить сотрудникам достойную зарплату.

Напомним, ранее генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что "Укрпочта" с 1 января 2019 года не будет доставлять пенсии. По словам Смелянского, сейчас через "Укрпочту" получают пенсии 45% украинских пенсионеров. Он отметил, что "Укрпочта" доставляет пенсии тем, кто по состоянию здоровья не может прийти в почтовое или банковское отделение, или живет в сельской местности, где нет ничего, кроме почты. Вместе с тем, Смелянский отметил, что работать в селах экономически не выгодно.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам Смелянского, более 4,5 млн человек с января 2019 года не смогут получить свою пенсию, поскольку Пенсионный фонд отказывается оплатить хотя бы себестоимость ее доставки.

Добавим, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что "Укрпочта" должна работать в обычном режиме, пока не будет найден компромисс в вопросе выплаты пенсий, из-за намерения "Укрпочты" прекратить ее выдачу.