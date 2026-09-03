Кабмін погодив масштабні спрощення для ФОП

Що зміниться для бізнесу

Кабінет міністрів погодив ініціативу Мінфіну, покликану зменшити обсяг податкової звітності, розширити цифрові сервіси та спростити адміністрування ПДВ.

Серед ключових нововведень для ФОПів - платників ПДВ:

Зміна періодичності звітування - подавати звітність треба буде щокварталу, а не щомісяця (кількість періодів скоротиться з 12 до 4 на рік);

- подавати звітність треба буде щокварталу, а не щомісяця (кількість періодів скоротиться з 12 до 4 на рік); Автозаповнення документів - ДПС частково попередньо заповнюватиме декларацію з ПДВ та податкову накладну на основі наявних даних - підприємцю залишиться лише перевірити й підписати їх;

- ДПС частково попередньо заповнюватиме декларацію з ПДВ та податкову накладну на основі наявних даних - підприємцю залишиться лише перевірити й підписати їх; Спрощення зведених накладних - їх стане простіше складати, зокрема у разі отримання передплати від покупців, які не є платниками ПДВ.

Крім того, проєкт закону передбачає підвищення порогу для проведення документальної позапланової перевірки щодо бюджетного відшкодування та від’ємного значення ПДВ - із 100 тисяч гривень одразу до 1 мільйона гривень.

Виконання вимог ЄС та МВФ

Розроблений законопроєкт є важливою частиною виконання міжнародних зобов’язань України.

Зокрема, ця реформа є прямою умовою для отримання третього траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу на суму 1,45 млрд євро.

Найближчим часом документ буде передано на розгляд та голосування до Верховної Ради.