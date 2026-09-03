Кабмін погодив масштабні спрощення для ФОП

В Україні планують суттєво спростити подання звітності з ПДВ для ФОП та зменшити кількість перевірок. Кабмін вже схвалив відповідний законопроєкт, який також зменшить кількість звітних періодів на рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів України.
Кабінет міністрів погодив ініціативу Мінфіну, покликану зменшити обсяг податкової звітності, розширити цифрові сервіси та спростити адміністрування ПДВ.
Серед ключових нововведень для ФОПів - платників ПДВ:
Крім того, проєкт закону передбачає підвищення порогу для проведення документальної позапланової перевірки щодо бюджетного відшкодування та від’ємного значення ПДВ - із 100 тисяч гривень одразу до 1 мільйона гривень.
Розроблений законопроєкт є важливою частиною виконання міжнародних зобов’язань України.
Зокрема, ця реформа є прямою умовою для отримання третього траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу на суму 1,45 млрд євро.
Найближчим часом документ буде передано на розгляд та голосування до Верховної Ради.
Нагадаємо, що в Україні не планується підвищення ставок єдиного податку чи зміна умов для фізичних осіб-підприємців (ФОП) до завершення воєнного стану.
Таке рішення пояснюють тим, що подібні кроки не принесуть суттєвих надходжень до державного бюджету.
Водночас уряд та профільні відомства опрацьовують потенційні рішення для майбутнього реформування системи оподаткування.
Зокрема, Міністерство фінансів спільно з Державною податковою службою готує зміни до системи єдиного податку для ФОП, які передбачають можливе зростання ставки для частини підприємців до 10%.
Раніше нардепи та посадовці також розраховували варіанти перегляду податкових пільг, проте наразі ключовим пріоритетом залишається збереження стабільності для малої середньої роздрібної торгівлі та бізнесу у воєнний період.