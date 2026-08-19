Чи змінюватимуть податки та умови для ФОПів до кінця війни: у Раді відповіли

В Україні не планується підвищення ставок єдиного податку чи зміна умов для фізичних осіб-підприємців (ФОП) до завершення воєнного стану.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Коментуючи чутки щодо можливого підвищення ставок єдиного податку для ФОПів під час формування бюджету, Гетманцев наголосив, що таких зобов'язань наразі немає, а саме рішення не принесе суттєвих надходжень.

"Я не бачу в підвищенні єдиного податку суттєвого фінансового потенціалу - там незначні кошти. І я проти будь-яких змін до кінця війни для спрощенців", - підкреслив нардеп.

За його словами, головним джерелом поповнення державного бюджету має стати детінізація, оскільки тіньовий сектор становить близько половини ВВП країни.

Гетманцев зазначив, що будь-яке підвищення податків у нинішніх умовах стане "штрафом для добросовісного білого бізнесу", тому першочерговим завданням є припинення відкритої торгівлі контрабандою на ринках та в павільйонах.

Що стосується запровадження ПДВ для ФОПів, нардеп підтвердив свою позицію щодо збереження поточних умов до кінця війни.

Водночас він зауважив, що після її завершення система потребуватиме реформування через наявність подвійного ліміту (1 млн гривень для всіх та 10 млн гривень для ФОПів), яким користується великий бізнес для мінімізації податків.

Глава комітету підкреслив, що єдиний податок має виконувати свою початкову функцію - підтримувати малий бізнес та самозайнятість шляхом спрощення обліку. Наразі вирішення питання щодо ПДВ відтерміноване до квітня 2027 року.