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Для ФОПів готують нові правила сплати податків: що зміниться і коли

16:55 13.08.2026 Чт
2 хв
В Україні планують змінити єдиний податок для частини ФОП – ставка може зрости до 10%
aimg Юрій Дощатов aimg Анастасія Мацепа
Для ФОПів готують нові правила сплати податків: що зміниться і коли Фото: для ФОПів готують зміни (Getty Images)
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Міністерство фінансів спільно з Державною податковою службою готує зміни до системи єдиного податку для фізосіб-підприємців (ФОП).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядові документи, які є у розпорядженні редакції.

Зокрема, для внесення до Верховної Ради готуються зміни до Податкового кодексу, які передбачають запровадження диференційованих ставок єдиного податку до 10% для платників третьої групи, які надають послуги .

При цьому окремі види діяльності можуть бути переведені з другої до третьої групи платників єдиного податку. Яких саме видів діяльності це стосуватиметься, поки що невідомо.

Крім того, Україна планує "поступово поширити обов'язкову реєстрацію платниками ПДВ" для ФОПів, чий оборот перевищує 4 млн грн ( еквівалент 85 тисяч євро ), як передбачено законодавством ЄС. Ця норма має бути прийнята на початку 2027 року, а набути чинності – з 1 січня 2028 року .

При цьому для ФОПів, зареєстрованих платниками податку на додану вартість (ПДВ), Мінфін пропонує спростити адміністрування податку: дозволити квартальну звітність замість щомісячної та запровадити попереднє заповнення окремих показників декларації.

Усі зміни планується провести у рамках виконання зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом та Європейським союзом щодо надання кредиту на 90 млрд євро.

Нагадаємо, раніше МВФ погодив перенесення термінів запровадження ПДВ для фізосіб-підприємців на один рік. Введення ПДВ для платників спрощеної системи оподаткування є одним із зобов'язань України перед МВФ у рамках програми розширеного фінансування (EFF). Спочатку передбачалося, що відповідний закон набуде чинності із січня 2027 року.

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