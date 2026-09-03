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Кабмин согласовал масштабные упрощения для ФОП

21:25 03.09.2026 Чт
2 мин
Налоговики обещают автозаполнение документов
aimg Сергей Козачук
Фото: налоговая отчетность для ФОП станет упрощенной (Getty Images)

В Украине планируется существенно упростить представление отчетности по НДС для ФОП и уменьшить количество проверок. Кабмин уже одобрил соответствующий законопроект, который также снизит количество отчетных периодов в год.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство финансов Украины.

Что изменится для бизнеса

Кабинет министров согласовал инициативу Минфина, призванную снизить объем налоговой отчетности, расширить цифровые сервисы и упростить администрирование НДС.

Среди ключевых нововведений для ФОП - плательщиков НДС:

  • Изменение периодичности отчетности - подавать отчетность нужно будет ежеквартально, а не ежемесячно (количество периодов сократится с 12 до 4 в год);
  • Автозаполнение документов - ГНС частично будет предварительно заполнять декларацию по НДС и налоговую накладную на основе имеющихся данных - предпринимателю останется только проверить и подписать их;
  • Упрощение сводных накладных - их станет проще составлять, в частности, в случае получения подписки от покупателей, не являющихся плательщиками НДС.

Кроме того, проект закона предусматривает повышение порога для проведения документальной внеплановой проверки бюджетного возмещения и отрицательного значения НДС - со 100 тысяч гривен сразу до 1 миллиона гривен.

Выполнение требований ЕС и МВФ

Разработанный законопроект является важной частью выполнения международных обязательств Украины.

В частности, эта реформа является прямым условием для получения третьего транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза на сумму 1,45 млрд евро.

В ближайшее время документ будет передан на рассмотрение и голосование в Верховную Раду.

Налоги для ФОП

Напомним, что в Украине не планируется повышение ставок единого налога или изменение условий для ФОП до завершения военного положения.

Такое решение объясняют тем, что подобные шаги не принесут существенных поступлений в государственный бюджет.

В то же время, правительство и профильные ведомства прорабатывают потенциальные решения для будущего реформирования системы налогообложения.

В частности, Министерство финансов совместно с Государственной налоговой службой готовит изменения в систему единого налога для ФОП, предусматривающих возможный рост ставки для части предпринимателей до 10%.

Ранее нардепы и чиновники также рассчитывали варианты пересмотра налоговых льгот, однако ключевым приоритетом остается сохранение стабильности для малой средней розничной торговли и бизнеса в военный период.

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