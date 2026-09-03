Кабмин согласовал масштабные упрощения для ФОП

В Украине планируется существенно упростить представление отчетности по НДС для ФОП и уменьшить количество проверок. Кабмин уже одобрил соответствующий законопроект, который также снизит количество отчетных периодов в год.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство финансов Украины.
Кабинет министров согласовал инициативу Минфина, призванную снизить объем налоговой отчетности, расширить цифровые сервисы и упростить администрирование НДС.
Среди ключевых нововведений для ФОП - плательщиков НДС:
Кроме того, проект закона предусматривает повышение порога для проведения документальной внеплановой проверки бюджетного возмещения и отрицательного значения НДС - со 100 тысяч гривен сразу до 1 миллиона гривен.
Разработанный законопроект является важной частью выполнения международных обязательств Украины.
В частности, эта реформа является прямым условием для получения третьего транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза на сумму 1,45 млрд евро.
В ближайшее время документ будет передан на рассмотрение и голосование в Верховную Раду.
Напомним, что в Украине не планируется повышение ставок единого налога или изменение условий для ФОП до завершения военного положения.
Такое решение объясняют тем, что подобные шаги не принесут существенных поступлений в государственный бюджет.
В то же время, правительство и профильные ведомства прорабатывают потенциальные решения для будущего реформирования системы налогообложения.
В частности, Министерство финансов совместно с Государственной налоговой службой готовит изменения в систему единого налога для ФОП, предусматривающих возможный рост ставки для части предпринимателей до 10%.
Ранее нардепы и чиновники также рассчитывали варианты пересмотра налоговых льгот, однако ключевым приоритетом остается сохранение стабильности для малой средней розничной торговли и бизнеса в военный период.