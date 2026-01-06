Кабмін погодив кандидатів на посади голів ОВА в чотирьох областях

Кабмін вніс подання президенту України Володимиру Зеленському про призначення нових голів ОВА в чотирьох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram .

За словами прем'єра, Кабмін продовжує кадрові перезавантаження, які ініціював Зеленський. Зокрема, сьогодні, 6 січня, уряд провів співбесіди з кандидатами на посади голів Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської та Чернівецької ОВА.

"За їхніми результатами уряд вніс подання президенту про призначення цих кандидатур на посади голів ОВА", - зазначила Свириденко.

За її словами, завдання полягає в тому, щоб посилити стійкість регіонів, особливо прифронтових. Йдеться про сфери оборони, підтримки ветеранів, освіти, роботи з промисловістю та розвитку громад.