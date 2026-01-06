Кабмін погодив кандидатів на посади голів ОВА в чотирьох областях
Кабмін вніс подання президенту України Володимиру Зеленському про призначення нових голів ОВА в чотирьох областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram.
За словами прем'єра, Кабмін продовжує кадрові перезавантаження, які ініціював Зеленський. Зокрема, сьогодні, 6 січня, уряд провів співбесіди з кандидатами на посади голів Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської та Чернівецької ОВА.
"За їхніми результатами уряд вніс подання президенту про призначення цих кандидатур на посади голів ОВА", - зазначила Свириденко.
За її словами, завдання полягає в тому, щоб посилити стійкість регіонів, особливо прифронтових. Йдеться про сфери оборони, підтримки ветеранів, освіти, роботи з промисловістю та розвитку громад.
Нові голови ОВА
Нагадаємо, 3 січня президент України Володимир Зеленський заявив про те, що у Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській та Чернівецькій з'являться нові голови обласних військових адміністрацій. Ще тоді він зазначав, що коло кандидатів було визначено.
Уже 4 січня Зеленський повідомив, що провів співбесіди з кандидатами на посади керівників п'яти обласних військових адміністрацій.
Він зазначав, що відповідні кадрові рішення буде ухвалено найближчим часом після завершення необхідних формальних процедур.
Він додав, що імена нових голів ОВА буде оголошено після того, як буде завершено формальні процедури щодо їхніх призначень.
До слова, минулого тижня Зеленський призначив новим керівником Офісу президента України Кирила Буданова.