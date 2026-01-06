ua en ru
Кабмин согласовал кандидатов на должности глав ОВА в четырех областях

Киев, Вторник 06 января 2026 18:20
UA EN RU
Кабмин согласовал кандидатов на должности глав ОВА в четырех областях Фото: Юлия Свириденко, премьер Украины (facebook.com/KabminUA)
Автор: Иван Носальский

Кабмин внес представления президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении новых глав ОВА в четырех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.

По словам премьера, Кабмин продолжает кадровые перезагрузки, которые инициировал Зеленский. В частности, сегодня, 6 января, правительство провело собеседования с кандидатами на должности глав Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черновицкой ОВА.

"По их результатам правительство внесло представление президенту о назначении этих кандидатур на должности глав ОВА", - отметила Свириденко.

По ее словам, задача состоит в том, чтобы усилить стойкость регионов, особенно прифронтовых. Речь о сферах обороны, поддержки ветеранов, образования, работы с промышленностью и развития общин.

Новые главы ОВА

Напомним, 3 января президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой появятся новые главы областных военных администраций. Еще тогда он отмечал, что круг кандидатов был определен.

Уже 4 января Зеленский сообщил, что провел собеседования с кандидатами на должности руководителей пяти областных военных администраций.

Он отмечал, что соответствующие кадровые решения будут приняты в ближайшее время после завершения необходимых формальных процедур.

Он добавил, что имена новых глав ОВА будут объявлены после того, как будут завершены формальные процедуры по их назначениям.

К слову, на прошлой неделе Зеленский назначил новым руководителем Офиса президента Украины Кирилла Буданова.

