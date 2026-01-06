Кабмин согласовал кандидатов на должности глав ОВА в четырех областях

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram .

По словам премьера, Кабмин продолжает кадровые перезагрузки, которые инициировал Зеленский. В частности, сегодня, 6 января, правительство провело собеседования с кандидатами на должности глав Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черновицкой ОВА.

"По их результатам правительство внесло представление президенту о назначении этих кандидатур на должности глав ОВА", - отметила Свириденко.

По ее словам, задача состоит в том, чтобы усилить стойкость регионов, особенно прифронтовых. Речь о сферах обороны, поддержки ветеранов, образования, работы с промышленностью и развития общин.