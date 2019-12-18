Кабмин планирует выделение одноразовой помощи семьям пострадавших в АТО

Фото: заседание Кабмина (facebook.com/PMHoncharuk)

Конкретной даты получения помощи пока нет

Кабинет министров Украины планирует выделение одноразовой денежной помощи семьям погибших и пострадавших в результате антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. Об этом говорится в повестке дня Кабмина на 18 декабря.

Так, в законодательном акте 5.18 говорится "о выделении средств для предоставления одноразовой денежной помощи членам семей лиц, которые погибли (умерли) во время участия в антитеррористической операции, и лицам, которые стали лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время участия в указанной операции".

Ранее сообщалось, что Кабмин выделил материальную помощь семьям погибших и пострадавшим при пожаре в Одессе. Семьи погибших при пожаре в Одесском колледже получат от государства по 200 тыс. гривен. Пострадавшие получат по 50 тыс. гривен.

Также РБК-Украина писало, что правительство выделило на финансирование Украинского фонда стартапов 440 млн гривен. Украинский фонд стартапов начал прием заявок на финансирование украинских бизнес-проектов на начальных стадиях их развития, а именно стадиях pre-seed и seed.

Также сообщалось, что Кабмин гарантировал ежегодную помощь для оплаты труда адвокатов, которые занимаются вопросами украинских пленных и политзаключенных.