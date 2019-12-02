Кабмин выделил почти полмиллиарда на стартапы

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Деньги направят на искусственный интеллект, Big Data и блокчейн

Кабинет министров Украины выделил на финансирование Украинского фонда стартапов 440 млн грн. Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Гончарук, Украинский фонд стартапов начал прием заявок на финансирование украинских бизнес-проектов на начальных стадиях их развития, а именно стадиях pre-seed и seed.

"Уже до конца этого года бизнес-проектам, которые пройдут отбор, мы выдадим первые 40 млн грн. Следующий по 60 млн в квартал, то есть 240 млн в целом на 2020 год", - добавил он.

По его словам, основные сферы финансирования включают искусственный интеллект, дополненную реальность, Big Data, блокчейн, кибербезопасность, оборону, медицину и здравоохранение, путешествия, финансовые технологии, образовательные технологии, робототехнику, профессиональные услуги, программное обеспечение как услуга, производство, электронную коммерцию, интернет вещей.

Премьер-министр добавил, что первый Pitch-event, то есть краткая презентация бизнес-концепций перед конкурсной комиссией, по результатам которой будут определены стартапы, которые получают безвозвратную финансовую помощь, должен состояться уже до конца этого года.

Брифинг по старту финансирования украинских стартапов Просто сейчас смотрите брифинг по случаю старта приема заявок на финансирование Украинским фондом стартапов Опубликовано Алексей Гончарук - Прем'ер-министр Украины Понедельник, 2 декабря 2019 г.

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Алексей Гончарук в сентябре 2019 года предложил ввести новый налог на ИТ-отрасль. Как отметил премьер, фонд IT Creative будет финансироваться за счет специального сбора, который будет расти от 1% в 2020 году до 5% в 2024 году. Ожидается, что Фонд заработает в 2020 году, а его наполнение будет составлять 0,5 млрд грн и будет в дальнейшем расти.

Напомним, по данным опроса КМИС, в конце ноября оценка работы правительства Украины по сравнению с началом месяца ухудшилась: на 7 процентных пунктов меньше стало тех, кто одобряет его работу (44% и 37%), и на 11 процентных пунктов стало больше тех, не одобряет работу Кабмина (с 37% до 48%). К премьер-министру Алексею Гончаруку положительно относятся 11% опрошенных, отрицательно - 25%.