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Кабмин выделил помощь пострадавшим при пожаре в Одессе

Новости » Общество     11.12.2019 - 13:02
Кабмин выделил помощь пострадавшим при пожаре в Одессе
Фото: место пожара в Одессе (dumskaya.net)

Семьям погибших выплатят по 200 тысяч евро

Кабинет министров Украины выделил материальную помощь семьям погибших и пострадавшим при пожаре в Одессе. Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

По его словам, семьи погибших при пожаре в Одесском колледже получат от государства по 200 тыс. гривен. Пострадавшие получат по 50 тыс. гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что мэрия Одессы выплатит семьям погибших и пострадавшим одноразовую помощь в размере от 20 до 120 тысяч гривен. Кроме того, материальную помощь выплатит Одесская областная администрация.

Вчера также была озвучена третья версия пожара в Одессе. Третьей версией является неосторожное обращение с огнем, до этого следствие рассматривало две причины - неисправность проводки и электроприборов и умышленный поджог.

Пожар в одесском колледже произошел 4 декабря. В результате трагедии на данный момент известно о гибели 12 человек, более 30 человек пострадали. На месте пожара до сих пор ведутся поисковые работы, четыре человека считаются пропавшими без вести.

На месте пожара в Одессе продолжают разыскивать четырех человек
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