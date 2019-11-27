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Кабмин пообещал ежегодную помощь пленным на оплату работы адвокатов

Новости » Политика     27.11.2019 - 14:56
Кабмин пообещал ежегодную помощь пленным на оплату работы адвокатов
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Семьи пленных смогут ежегодно получать средства

Кабинет министров Украины гарантировал ежегодную помощь для оплаты труда адвокатов, которые занимаются вопросами украинских пленных и политзаключенных. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, на сегодняшнем заседании правительства внесли изменения в Порядок использования средств на эти цели. Таким образом, оплата работы юристов и адвокатов может проводиться ежегодно, пока пленный или политзаключенный незаконно удерживается, в случае повторного обращения о предоставлении помощи.

При этом обращение может быть как личным, так и через члена семьи, близкого родственника или законного представителя.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов получил премию Сахарова в Европейском парламенте. Сенцова освободили в рамках большого обмена пленными, который состоялся 7 сентября.

Кроме того, ранее представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на оккупированном полуострове удерживают не менее 110 политзаключенных.

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