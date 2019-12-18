Кабмін планує виділення одноразової допомоги сім'ям постраждалих в АТО

Фото: засідання Кабміну facebook.com/PMHoncharuk)

Конкретної дати отримання допомоги поки немає

Кабінет міністрів України планує виділення одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих і постраждалих в результаті антитерористичної операції (АТО) на Донбасі. Про це йдеться в порядку денному Кабміну на 18 грудня.

Так, в законодавчому акті 5.18 йдеться "про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції, та особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в зазначеній операції".

Раніше повідомлялося, що Кабмін виділив матеріальну допомогу сім'ям загиблих і постраждалим при пожежі в Одесі. Сім'ї загиблих при пожежі в Одеському коледжі отримають від держави по 200 тис. гривень. Постраждалі отримають по 50 тис. гривень.

Також РБК-Україна писало, що уряд виділив на фінансування Українського фонду стартапів 440 млн гривень. Український фонд стартапів почав прийом заявок на фінансування українських бізнес-проектів на початкових стадіях їх розвитку, а саме стадіях pre-seed і seed.

Також повідомлялося, що Кабмін гарантував щорічну допомогу для оплати праці адвокатів, які займаються питаннями українських полонених і політв'язнів.