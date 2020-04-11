Кабмин планирует компенсировать зарплаты временно безработным из-за коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пособие по временной безработице будет ограничено минимальной зарплатой

Кабинет министров Украины будет компенсировать выплаты для зарплат предприятиям, которые не будут увольнять людей на время карантина. Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

По его словам, правительство будет увеличивать помощь по безработице и увеличили уже минимальные выплаты.

"Пособие по "временной" безработице, если на предприятиях люди заняты не полный день, мы будем компенсировать им выплаты на людей, которые находятся дома и которые вернутся на работу после завершения карантина. То есть мы говорим: "Не увольняйте людей, мы вам будем выплачивать до минимальной зарплаты на людей, которые не полностью заняты, которые вернутся", - отметил министр.

В то же время, по его словам, пособие по временной безработице будет ограничено минимальной зарплатой, потому что "у нас ВВП и бюджет ограничены".

Напомним, по прогнозу Министерства экономики, ситуация на рынке труда Украины в 2020 году ухудшится в условиях общемирового распространения заболеваемости коронавирусом.

Ранее Кабинет министров упростил получение пособия по безработице на период карантина. Также в правительстве дали разъяснение относительно порядка оформление субсидии для граждан, которые потеряли работу в связи с карантином и стали на учет как безработные.

Также Кабинет министров Украины планирует создать в мае 500 тыс. рабочих мест.