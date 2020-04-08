В правительстве ожидают существенное увеличение безработных с апреля

Фото: Игорь Петрашко (twitter/glavcom)

По состоянию на 7 апреля в Украине зарегистрировано 364 тысячи безработных

В Кабинете министров Украины ожидают существенное увеличение безработных с апреля. Об этом сообщил министр экономики Игорь Петрашко, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом он добавил, что увеличение количества безработных ожидается в связи с упрощением процедуры регистрации.

"Количество безработных в системе занятости зарегистрированных сейчас на 7 апреля - 364 тысячи человек. Если брать сравнительный период с прошлым годом, то рост составляет 13%. Но мы ожидаем существенный рост количества зарегистрированных по безработице, потому что мы упрощаем процедуры. Есть много технических вещей, мы будем стараться, чтобы человек мог спокойно зарегистрироваться. Поэтому мы ожидаем существенное увеличение. Мы готовы с финансовой точки зрения. Средства предусмотрены в бюджете в тех или иных статьях", - заявил Петрашко.

Напомним, ранее Кабинет министров упростил получение пособия по безработице на период карантина. Также в правительстве дали разъяснение относительно порядка оформление субсидии для граждан, которые потеряли работу в связи с карантином и стали на учет как безработные.

Кроме того, правительство окажет помощь по частичной безработице работодателям из числа субъектов малого и среднего бизнеса.