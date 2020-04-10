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В Кабмине представили наработки стратегии по выходу из карантина

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 22:23
В Кабмине представили наработки стратегии по выходу из карантина
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Полноценную стратегию представят на следующей неделе

Кабинет министров представил наработки стратегии по выходу Украины из карантина. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Согласно наработкам правительства, режим чрезвычайной ситуации продлится до начала мая, после чего Украина должна выйди на работу.

"В мае Украина должна идти на работу. В каких условиях, в каких новых социальных стандартах, в каких временных рамках - это те вопросы, над которыми правительство работает вместе с аналитиками", - написал Шмыгаль.

Также премьер отметил, что на следующей неделе будет представлена полноценная стратегия выхода страны из карантина.

"Мы создали совет по вопросам экономического развития Украины, куда вошли лучшие ученые и экономисты с мировыми именами. Сейчас совместными усилиями мы разрабатываем стратегию выхода из карантина, которую представляем на следующей неделе", - отметил он.

В Кабмине представили наработки стратегии по выходу из карантина

Ранее РБК-Украина писало, что Кабинет министров планирует разработать новые социальные стандарты для поэтапного выхода из карантина. Ограничения будут отменяться плавно после завершения карантина.

Также сообщалось, что правительство планирует создать в мае 500 тысяч рабочих мест. Такие меры, по словам Шмыгаля, будут приняты, чтобы Украина не оказалась на пороге еще более глубокого экономического кризиса.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныкарантинДенис Шмыгаль
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