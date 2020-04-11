Кабмін планує компенсувати зарплати тимчасово безробітним через коронавірус

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Допомога з тимчасового безробіття буде обмежена мінімальною зарплатою

Кабінет міністрів України компенсуватиме виплати для зарплат підприємствам, які не звільнятимуть людей на час карантину. Про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко у ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

За його словами, уряд буде збільшувати допомогу з безробіття і вже збільшили мінімальні виплати.

"Допомога по "тимчасовому" безробіттю, якщо на підприємствах люди зайняті не повний день, ми будемо компенсувати їм виплати на людей, які є вдома і які повернуться на роботу після завершення карантину. Тобто ми кажемо: "Не звільняйте людей, ми вам будемо виплачувати до мінімальної зарплати на людей, які є не повністю зайняті, які повернуться", - зазначив міністр.

Водночас, за його словами, допомога з тимчасового безробіття буде обмежена мінімальною зарплатою, бо "у нас ВВП і бюджет обмежені".

Нагадаємо, за прогнозом Міністерства економіки, ситуація на ринку праці України у 2020 році погіршиться в умовах загальносвітового поширення захворюваності коронавірусом.

Раніше Кабінет міністрів спростив отримання допомоги по безробіттю на період карантину. Також в уряді дали роз'яснення щодо порядку оформлення субсидії для громадян, які втратили роботу у зв'язку з карантином і стали на облік як безробітні.

Також Кабінет міністрів України планує створити в травні 500 тис. робочих місць.