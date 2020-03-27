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В Кабмине разъяснили, как оформить субсидию безработным

Новости » Общество     27.03.2020 - 19:07
В Кабмине разъяснили, как оформить субсидию безработным
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Субсидия компенсирует в среднем 300 грн на оплату коммуналки

В Кабинете министров дали разъяснения относительно порядка оформления субсидии для граждан, которые потеряли работу в связи с карантином и стали на учет как безработные. Об этом сообщили в пресс-службе правительственного портала.

Как отметили в Кабмине, субсидия компенсирует оплату жилищно-коммунальных услуг в среднем на 300 грн в период карантина. Все, кто имеют право на субсидию, могут оформить ее онлайн.

"Для этого необходимо перейти на сайт Минсоцполитики, зарегистрироваться с помощью электронной подписи или BankID, заполнить заявление о назначении субсидии и декларацию о доходах и расходах", - сообщили в правительстве.

После в течение суток на почту должно прийти уведомление о регистрации. Если этого не произошло, рекомендуется повторно заполнить заявление. Решение о предоставлении субсидии должно поступить в течение нескольких недель после регистрации.

"Субсидии назначаются до конца отопительного сезона. Чтобы продолжить получать субсидию в следующем периоде, гражданам не нужно обращаться в органы социальной защиты, ведь в этом году они назначают ее самостоятельно", - отметили в Кабмине.

Напомним, 25 марта Кабинет министров принял постановление о назначении жилищных субсидий гражданам, которые потеряли работу в период карантина. Для получения субсидии нужно предварительно получить статус безработного.

Ранее министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что правительство упростит получение субсидий для граждан, потерявших работу во время карантина из-за коронавируса.

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