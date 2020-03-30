Кабмин перевнес постановления о назначении глав Минфина и Минздрава

Фото: Сергей Марченко (president.gov.ua)

Рада с новой попытки может назначить двух новых министров

Кабинет министров Украины перевнес постановления о назначении министра финансов и министра здравоохранения. Соответствующая информация появилась на сайте Верховной рады.

В частности, под номером 3289 снова внесен проект постановления о назначении Сергея Марченко министром финансов Украины. Проект о назначении Максима Степанова министром здравоохранения зарегистрирован под номером 3290.

Отметим, сегодня на внеочередном заседании парламент уже провалил назначение Марченко и Степанова. За первого проголосовали 223 нардепа, второго поддержали еще меньше - 217.

В комментарии РБК-Украина представитель Кабмина в Верховной раде Василий Мокан заявил, что провал кадровых голосований связан с активизацией определенных парламентских групп влияния.

Кроме того, он отметил, что парламент сегодня может провести еще одно - третье внеочередное заседание. По данным источников РБК-Украина, в нем поучаствует президент Владимир Зеленский. Ожидается, что третье внеочередное заседание Верховной рады Украины начнется в 16:00.