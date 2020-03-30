Кабмін перевніс постанови про призначення голів Мінфіну та МОЗ

Фото: Сергій Марченко (president.gov.ua)

Рада з нової спроби може призначити двох нових міністрів

Кабінет міністрів України перевніс постанови про призначення міністра фінансів і міністра охорони здоров'я. Відповідна інформація з'явилася на сайті Верховної ради.

Зокрема, під номером 3289 знову внесено проект постанови про призначення Сергія Марченка міністром фінансів України. Проект про призначення Максима Степанова міністром охорони здоров'я зареєстровано за номером 3290.

Відзначимо, сьогодні на позачерговому засіданні парламент вже провалив призначення Марченка і Степанова. За першого проголосували 223 нардепа, другого підтримали ще менше - 217.

У коментарі РБК-Україна представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан заявив, що провал кадрових голосувань пов'язаний з активізацією певних парламентських груп впливу.

Крім того, він зазначив, що парламент сьогодні може провести ще одне - третє позачергове засідання. За даними джерел РБК-Україна, в ньому візьме участь президент Володимир Зеленський. Очікується, що третє позачергове засідання Верховної ради України розпочнеться о 16:00.





