В Раде сегодня могут провести еще одно заседание

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Заседание может состояться в 16:00

В Верховной раде в понедельник, 30 марта, могут провести еще одно, третье, внеочередное заседание. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

По его словам, заседание может состояться в 16:00.

"Не исключаю, что в кадровых голосованиях, к этим решениям, еще будет возвращено. И вероятно что сегодня будет еще одно внеочередное заседание... Оно будет в ближайшее время. Вполне вероятно, что в 16:00", - сказал он.

В свою очередь, заместитель главы комитета ВР по вопросам государственной власти Александр Качура отметил, что на заседании будут рассматриваться вопросы открытия рынка земли и закон о банках.

"В 16:30 внеочередное заседание ВР. Скорей всего будем голосовать открытие рынка земли и закон о банках", - заявил Качура.

Напомним, ранее Верховная рада на внеочередном заседании провалила голосования за назначение Сергея Марченко новым главой министерства финансов, а Максима Степанова - министром здравоохранения. В обоих случаях Раде не хватило достаточного количества голосов.

Также РБК-Украина писало, что в воскресенье, 29 марта, фракция "Слуга народа" встретилась с кандидатами на должности министров. Источник нашего агентства проинформировал, что на встрече присутствовал бывший глава Одесской ОГА Максим Степанов, который должен был заменить Илью Емца на должности главы Минздрава, и Сергей Марченко, которого рассматривали на смену министра финансов Игоря Уманского.