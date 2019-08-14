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Кабмин отказался увольнять Кличко

Новости » Политика    14.08.2019 - 10:37
Кабмин отказался увольнять Кличко
Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ранее анонсировалось, что вопрос увольнения правительство рассмотрит в среду

Кабинет министров Украины отказался рассматривать вопрос увольнения главы Киевской государственной администрации Виталия Кличко. Об этом написал пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук в своем Facebook.

Рябчук отметил, что действующий состав правительства не будет рассматривать вопрос увольнения Кличко.

Кабмин отказался увольнять Кличко

"Коллеги-журналисты, отвечаю всем сразу. Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с чиновниками. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться он не будет", - написал он.

Напомним, в понедельник анонсировалось, что Кабмин на текущей неделе проведет заседание в среду, 14 августа. Так, в конце июля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что увольнение Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации рассмотрят на ближайшем заседании правительства. Тогда он заявил, что в соответствии с Конституцией все главы областных госадминистраций слагают свои полномочия перед новоизбранным президентом.

Как писало РБК-Украина ранее, Офис президента Украины обратился к Кабмину с просьбой внести представление на увольнение Виталия Кличко. Пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук подтвердил получение такого письма от Офиса президента Украины.

Подчеркнем, в интервью нашему агентству глава КГГА Виталий Кличко рассказал, какие условия ему назвали в Офисе президента, при соблюдении которых он может остаться на должности. По словам мэра Киева, глава ОП Андрей Богдан сказал, что Кличко останется на должности главы КГГА, если он "покажет эффективную работу в борьбе с коррупцией".

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