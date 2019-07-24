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Офис президента просит Кабмин внести представление на увольнение Кличко

Новости » Политика    24.07.2019 - 12:30
Офис президента просит Кабмин внести представление на увольнение Кличко
Фото: Виталий Кличко (kievcity.gov.ua)

Обращение связано с тем, что главы местных администраций должны сложить полномочия перед новоизбранным президентом

Офис президента Украины обратился к Кабинету министров с просьбой внести представление на увольнение главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. Об этом РБК-Украина сообщили информированные источники.

Как рассказал источник, обращение связано с тем, что главы местных администраций должны сложить полномочия перед новоизбранным президентом.

"Кабмин внес представление на всех губернаторов, а на главу КГГА нет. Теперь им отправили соответствующее обращение. Но глава КГГА может быть и переназначен", - сказал собеседник.

В комментарии РБК-Украина пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук подтвердил получение такого письма от Офиса президента. Он также сказал, что он будет обрабатываться в установленном законом порядке.

Добавим, Кличко на посту главы КГГА около пяти лет - с 25 июня 2014 года. 

Напомним, в интервью РБК-Украина глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил, что с мэром Киева у них есть договоренность, от соблюдения которой и будет зависеть его дальнейшее пребывание во главе КГГА.

РБК-Украина ранее писало, что 11 июня Зеленский уволил 15 глав ОГА: были уволены руководители Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Одесской, Полтавской, Николаевской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Запорожской областей.

Добавим, что  Зеленский уже назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации, а предпринимателя Игоря Бондаренко - главой Закарпатской области. Также новым главой Ивано-Франковской области стал один из кандидатов на должность главы Львовской ОГА Денис Шмигаль. Президент также назначил главой Киевской областной государственной администрации Михаила Бно-Айрияна.

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