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Кабмін відмовився звільняти Кличко

Новини » Політика    14.08.2019 - 10:37
Кабмін відмовився звільняти Кличко
Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Раніше анонсувалося, що питання звільнення уряд розгляне в середу

Кабінет міністрів України відмовився розглядати питання звільнення голови Київської державної адміністрації Віталія Кличка. Про це написав прес-секретар прем'єр-міністра Василь Рябчук в своєму Facebook.

Рябчук зазначив, що чинний склад уряду не буде розглядати питання звільнення Кличка.

Кабмін відмовився звільняти Кличко

"Колеги-журналісти, відповідаю всім одразу. Питання погодження звільнення Віталія Кличка було обговорено з урядовцями. Прийнято рішення, що чинним складом уряду розглядатись воно не буде", - написав він.

Нагадаємо, в понеділок анонсувалося, що Кабмін на поточному тижні проведе засідання у середу, 14 серпня. Так, у кінці липня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що звільнення Віталія Кличка з поста глави Київської міської державної адміністрації розглянуть на найближчому засіданні уряду. Тоді він заявив, що відповідно до Конституції всі голови обласних держадміністрацій складають свої повноваження перед новообраним президентом.

Як писало РБК-Україна раніше, Офіс президента України звернувся до Кабміну з проханням внести подання на звільнення Віталія Кличка. Прес-секретар прем'єр-міністра Василь Рябчук підтвердив отримання такого листа від Офісу президента України.

Підкреслимо, в інтерв'ю нашому агентству глава КМДА Віталій Кличко розповів, які умови йому назвали в Офісі президента, при дотриманні яких він може залишитися на посаді. За словами мера Києва, глава ОП Андрій Богдан сказав, що Кличко залишиться на посаді голови КМДА, якщо він "покаже ефективну роботу в боротьбі з корупцією".

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Новини України Віталий КличкоКабінет Міністрів України
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