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Кабмин в среду рассмотрит вопрос увольнения Кличко

Новости » Политика    12.08.2019 - 12:26
Кабмин в среду рассмотрит вопрос увольнения Кличко
Фото: заседание правительства (РБК-Украина)

Заседание правительства пройдет после двухнедельного перерыва

Кабинет министров Украины на текущей неделе проведет заседание в среду, 14 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Напомним, заседаний Кабмина в предыдущие недели, с 29 июля по 11 августа, не было. Заседания правительства не проводились в связи с тем, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман находился в отпуске.

Отметим, в конце июля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что увольнение Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации рассмотрят на ближайшем заседании правительства. Тогда он заявил, что в соответствии с Конституцией все главы областных госадминистраций слагают свои полномочия перед новоизбранным президентом.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Офис президента Украины обратился к Кабмину с просьбой внести представление на увольнение Виталия Кличко. Пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук подтвердил получение такого письма от Офиса президента Украины.

 

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