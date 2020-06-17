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Кабмин отчитался о "трехмерной" программе повышения пенсий

Новости » Общество     17.06.2020 - 16:42
Кабмин отчитался о "трехмерной" программе повышения пенсий
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Речь идет об индексации пенсий и повышении выплат наиболее уязвимым категориям граждан

Кабинет министров отчитался о "трехмерной" программе повышения пенсий. Выплаты украинским пенсионерам повысили по трем категориям.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Как отмечается, с 1 апреля 1,5 млн пенсионеров старше 80 лет получили ежемесячное повышение к выплатам в размере 500 гривен.

Также 10,6 млн пенсионеров и получателей социальных пособий, размер пенсий и выплат которых не превышал 5 тысяч гривен, получили одноразовую помощь в размере 1000 гривен.

Кроме этого, для 8,4 млн пенсионеров в мае на 11 % проиндексировали пенсии, средний размер повышения составил 260 гривен.

В правительстве добавили, что ранее парламент принял закон, предусматривающий введение новой надбавки на уход за одинокими пенсионерами в возрасте 80+. Размер помощи составит 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших работоспособность, то есть около 700 гривен. Но коснется это только тех пенсионеров, которые требуют постоянного постороннего ухода.

"После подписания закона президентом пенсионерам будут начисляться эти средства с января 2020 года, то есть с учетом периода, который уже истек", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине хотят на 50% увеличить размер социальной помощи детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов.

Также РБК-Украина писало, что в начале июня Минфин обнародовал перечень уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений.

Отметим, за январь-май в госбюджет поступило 388 225,3 млн грн, что на 38 495,3 млн грн (9,0%) меньше по сравнению с прошлым годом.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Кабинет Министров Украиныпенсиисоцстандарты
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