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Кабмін відзвітував про "тримірну" програму підвищення пенсій

Новини » Суспільство     17.06.2020 - 16:42
Кабмін відзвітував про "тримірну" програму підвищення пенсій
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Мова йде про індексацію пенсій і підвищення виплат найбільш вразливим категоріям громадян

Кабінет міністрів відзвітував про "тримірну" програму підвищення пенсій. Виплати українським пенсіонерам підвищили за трьома категоріями.

Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

Як зазначається, з 1 квітня 1,5 млн пенсіонерів старше 80 років отримали щомісячне підвищення до виплат у розмірі 500 гривень.

Також 10,6 млн пенсіонерів і одержувачів соціальних допомог, розмір пенсій і виплат яких не перевищував 5 тисяч гривень, отримали одноразову допомогу у розмірі 1000 гривень.

Крім цього, для 8,4 млн пенсіонерів в травні на 11 % проіндексували пенсії, середній розмір підвищення склав 260 гривень.

В уряді додали, що раніше парламент прийняв закон, що передбачає введення нову надбавку на догляд за одинокими пенсіонерами у віці 80+. Розмір допомоги становитиме 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто близько 700 гривень. Але це торкнеться тільки тих пенсіонерів, які потребують постійного стороннього догляду.

"Після підписання закону президентом пенсіонерам будуть нараховуватися ці кошти з січня 2020 року, тобто з урахуванням періоду, що вже минув", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Україні хочуть на 50% збільшити розмір соціальної допомоги дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів.

Також РБК-Україна писало, що на початку червня Мінфін оприлюднив перелік уповноважених банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ.

Зазначимо, за січень-травень до держбюджету надійшло 388 225,3 млн грн, що на 38 495,3 млн грн (9,0%) менше у порівнянні з минулим роком.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Кабінет Міністрів Українипенсиисоцстандарты
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