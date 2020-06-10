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В Украине повысили соцвыплаты пенсионерам и детям: перечень

Новости » Общество     10.06.2020 - 11:30
В Украине повысили соцвыплаты пенсионерам и детям: перечень
Фото: деньги (flickr.com National Bank of Ukraine)

Рада приняла соответствующий проект закона

Верховная рада увеличила размер социальных выплат определенным категориям населения. В частности, соцвыплаты повысили пенсионерам и детям.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа" в своем Telegram.

Так, теперь ежемесячная доплата одиноким пенсионерам в возрасте 80+ составит 1100 гривен.

Выросла и помощь семьям, воспитывающим детей с инвалидностью:

  • до 6 лет - 6 226,5 гривны;
  • от 6 до 18 лет - 7763 гривны.

Увеличились и выплаты для детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство:

  • до 6 лет - 4447,5 гривны;
  • от 6 до 18 лет - 5545 гривен.

Кроме того, Рада предусмотрела одноразовую поворотную помощь малообеспеченным семьям на возвратной основе через два года.

"Размер такой выплаты составляет почти 70 тысяч гривен. Эти средства семьи смогут использовать на развитие собственного дела", - указано в сообщении.

Напомним, в Украине хотят на 50% увеличить размер социальной помощи детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов.

Как писало РБК-Украина, в начале июня Министерство финансов обнародовало перечень уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Соцвыплатыпреступленияпенсионеры
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