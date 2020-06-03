ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минфин расширил список банков для выплаты пенсий

Новости » Экономика     03.06.2020 - 12:21
Минфин расширил список банков для выплаты пенсий
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Пенсии в июне можно получать в 45 банках

Министерство финансов Украины обнародовало перечень уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений. Список банков в июне 2020 года расширен с 42 банков до 45.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Перечень уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений:

  • АО "Ощадбанк"
  • АО КБ "ПРИВАТБАНК"
  • АО АБ "Укргазбанк"
  • АО "Укрэксимбанк"
  • АО "АГРОПРОСПЕРИС БАНК"
  • АО "КБ "АККОРДБАНК"
  • АО "АКЦЕНТ-БАНК"
  • АО "АЛЬФА-БАНК"
  • АО "Альянс Банк"
  • АО "БАНК ВОСТОК"
  • АО КБ "Глобус Банк"
  • АО "ВОСТОЧНО-УКРАИНСКИЙ БАНК "ГРАНТ"
  • АО "Идея Банк"
  • АО АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК"
  • АО "БАНК "КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ"
  • АО "Коммерческий Индустриальный Банк"
  • АО "АКБ "КОНКОРД"
  • АО "Банк Кредит Днепр"
  • АО "КРЕДИТВЕСТ БАНК"
  • АО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК"
  • АО "КРЕДОБАНК"
  • АО "КРИСТАЛБАНК"
  • АО АКБ "Львов"
  • АО "МЕГАБАНК"
  • АО "МЕТАБАНК"
  • АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"
  • АО "МОТОР-БАНК"
  • АО "МТБ БАНК"
  • АО "ОТП Банк"
  • АО АБ "ПИВДЕННЫЙ"
  • АО "ПИРЕУС БАНК МКБ"
  • АО "Регион-банк"
  • АО "Полтава-банк"
  • АО "ПРАВЭКС БАНК"
  • АО "ПроКредит Банк"
  • АО "ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК"
  • АО "АКБ "РАДАБАНК"
  • АО "Райффайзен Банк Аваль"
  • АО "БАНК СИЧ"
  • АО "ТАСКОМБАНК"
  • АО "УКРСТРОЙИНВЕСТБАНК"
  • АО "УкрСиббанк"
  • АО "Универсал Банк"
  • АО "БАНК ФОРВАРД"
  • АО "Юнекс Банк"

Напомним, по состоянию на 1 апреля 2020 года большинство украинских пенсионеров (7,5 млн или 66,4%) получают пенсии в банковских учреждениях.

По данным НБУ, по состоянию на 1 апреля 2020 года в Украине насчитывалось 75 действующих банков, и их количество не изменилось по сравнению с началом года.

Количество действующих структурных подразделений за первый квартал 2020 года сократилась на 118 с 8002 до 7884 отделений.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины банкиМинистерство финансов Украиныпенсии
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь