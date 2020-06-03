Минфин расширил список банков для выплаты пенсий

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Пенсии в июне можно получать в 45 банках

Министерство финансов Украины обнародовало перечень уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений. Список банков в июне 2020 года расширен с 42 банков до 45.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Перечень уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений:

АО "Ощадбанк"

АО КБ "ПРИВАТБАНК"

АО АБ "Укргазбанк"

АО "Укрэксимбанк"

АО "АГРОПРОСПЕРИС БАНК"

АО "КБ "АККОРДБАНК"

АО "АКЦЕНТ-БАНК"

АО "АЛЬФА-БАНК"

АО "Альянс Банк"

АО "БАНК ВОСТОК"

АО КБ "Глобус Банк"

АО "ВОСТОЧНО-УКРАИНСКИЙ БАНК "ГРАНТ"

АО "Идея Банк"

АО АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК"

АО "БАНК "КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ"

АО "Коммерческий Индустриальный Банк"

АО "АКБ "КОНКОРД"

АО "Банк Кредит Днепр"

АО "КРЕДИТВЕСТ БАНК"

АО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК"

АО "КРЕДОБАНК"

АО "КРИСТАЛБАНК"

АО АКБ "Львов"

АО "МЕГАБАНК"

АО "МЕТАБАНК"

АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

АО "МОТОР-БАНК"

АО "МТБ БАНК"

АО "ОТП Банк"

АО АБ "ПИВДЕННЫЙ"

АО "ПИРЕУС БАНК МКБ"

АО "Регион-банк"

АО "Полтава-банк"

АО "ПРАВЭКС БАНК"

АО "ПроКредит Банк"

АО "ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК"

АО "АКБ "РАДАБАНК"

АО "Райффайзен Банк Аваль"

АО "БАНК СИЧ"

АО "ТАСКОМБАНК"

АО "УКРСТРОЙИНВЕСТБАНК"

АО "УкрСиббанк"

АО "Универсал Банк"

АО "БАНК ФОРВАРД"

АО "Юнекс Банк"

Напомним, по состоянию на 1 апреля 2020 года большинство украинских пенсионеров (7,5 млн или 66,4%) получают пенсии в банковских учреждениях.

По данным НБУ, по состоянию на 1 апреля 2020 года в Украине насчитывалось 75 действующих банков, и их количество не изменилось по сравнению с началом года.

Количество действующих структурных подразделений за первый квартал 2020 года сократилась на 118 с 8002 до 7884 отделений.

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Автор: Александр Белоус